В Толочине на пожаре погиб мужчина

Витебская область
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В Толочине случился пожар. Его жертвой стал хозяин загоревшегося частного дома. Трагедия случилась днем 4 января, сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время тушения пожара в ванной комнате спасатели обнаружили тело 40-летнего хозяина дома. Выяснилось, что в момент происшествия жена мужчины находилась на работе, а дети гостили у бабушки.

Огонь повредил имущество в прихожей, кухне и ванной комнате, а также стены и потолок.

Причина возгорания устанавливается.

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