В Бешенковичском районе на пожаре сгорел мужчина

Витебская область
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В Бешенковичском районе на пожаре сгорел 63-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Сокорово.

По прибытию спасателей на место происшествия, в жилище была обрушена кровля и потолочное перекрытие. Под слоем конструкций работники МЧС обнаружили обгоревший труп 63-летнего хозяина.

В результате пожара в постройке повреждены стены и имущество. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, что 22 ноября в Глубокском районе пожар также унес жизнь 90-летней пенсионерки.

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