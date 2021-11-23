В Бешенковичском районе на пожаре сгорел мужчина

В Бешенковичском районе на пожаре сгорел 63-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Сокорово.

По прибытию спасателей на место происшествия, в жилище была обрушена кровля и потолочное перекрытие. Под слоем конструкций работники МЧС обнаружили обгоревший труп 63-летнего хозяина.

В результате пожара в постройке повреждены стены и имущество. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, что 22 ноября в Глубокском районе пожар также унес жизнь 90-летней пенсионерки.