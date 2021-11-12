Пенсионерка погибла при пожаре частного дома в Дубровенском районе

Происшествия
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При пожаре частного дома в деревне Осиновка Дубровенского района погибла пенсионерка. Трагедия произошла вечером 11 ноября, сообщили в УМЧС по Витебской области.

79-летнюю пожилую женщину в бессознательном состоянии спасатели обнаружили внутри постройки. Работниками МЧС проводились реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось. Позже медики констатировали смерть сельчанки.

В результате пожара уничтожена кровля жилища, закопчено имущество.

Причина пожара устанавливается.

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