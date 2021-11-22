В Глубокском районе на пожаре погибла 90-летняя пенсионерка

Пожар
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В Глубокском районе на улице Параллельной в деревне Протасы-Кукровские 21 ноября произошла трагедия: на пожаре погибла 90-летняя пенсионерка.
Информация о произошедшем поступила в службу спасения 20-48.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, обрушение кровли, потолочного перекрытия, сообщает пресс-служба МЧС.

Работниками МЧС в ходе тушения пожара, под слоем обрушившихся строительных конструкций, на полу возле печи, обнаружен обгоревший труп 90-летней хозяйки, которая в доме проживала одна.

Пожар ликвидирован. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

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Витебская область пожар смерть пенсионерки
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