В Докшицком районе пожар унес жизнь пенсионерки

Происшествия
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8 октября в Докшицком районе во время пожара погибла 84-летняя пенсионерка. Сообщение о пожаре жилого дома в городском поселке Бегомль поступило  в службу спасения 5.18 утра.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение жилого дома, частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.

На месте пожара под слоем обрушившихся конструкций работниками МЧС был обнаружен труп хозяйки жилища, пенсионерки, 1937 года рождения.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожена кровля и имущество повреждены потолочное перекрытие и стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем погибшей при розжиге отопительной печи.

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