В Докшицком районе пожар унес жизнь пенсионерки

8 октября в Докшицком районе во время пожара погибла 84-летняя пенсионерка. Сообщение о пожаре жилого дома в городском поселке Бегомль поступило в службу спасения 5.18 утра.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение жилого дома, частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.