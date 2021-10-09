В Докшицком районе пожар унес жизнь пенсионерки

8 октября в Докшицком районе во время пожара погибла 84-летняя пенсионерка. Сообщение о пожаре жилого дома в городском поселке Бегомль поступило в службу спасения 5.18 утра.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение жилого дома, частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.
На месте пожара под слоем обрушившихся конструкций работниками МЧС был обнаружен труп хозяйки жилища, пенсионерки, 1937 года рождения.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожена кровля и имущество повреждены потолочное перекрытие и стены.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем погибшей при розжиге отопительной печи.