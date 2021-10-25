В Толочинском районе на пожаре погибли двое мужчин

Пожар
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25 октября в службу спасения в 00-38 от гражданки поступило сообщение о пожаре дома по улице Центральная в деревне Речки Толочинского района.

По прибытию подразделения МЧС наблюдалось открытое горение кровли деревянного дома. В момент возникновения пожара в доме находились хозяин и находившийся в гостях мужчина.

В ходе тушения пожара работниками МЧС в жилой комнате, под слоем обрушившихся конструкций сначала обнаружен труп хозяина дома, 1961 года рождения, позже ещё один обгоревший труп мужчины, личность которого устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем.

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