В Витебске в пожаре едва не погиб 18-летний нетрезвый курильщик

В Витебске неосторожность при курении стала причиной пожара, едва не унесшего жизнь человека.

16 октября в 3:16 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по ул. Северной в г. Витебске, сообщили в пресс-службе МЧС.

К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Когда мы прибыли на место, снаружи дома ни дыма, ни огня видно не было, – рассказал начальник смены Александр Дубин. – Возле дома стоял молодой человек, он сказал, что внутри есть еще человек. Мы с коллегами, командиром отделения Евгением Колотовкиным и пожарным Евгением Комлевым, включившись в аппараты на сжатом воздухе, вошли внутрь дома. В одной из комнат горел диван, было плотное задымление, а на полу в кухне мы увидели человека. Он был в сознании, однако состояние его было невменяемое – визуально он был очень пьян, и выйти из опасной зоны самостоятельно не мог. Мы вынесли его на свежий воздух. До приезда медиков мой товарищ, водитель Дмитрий Мороз оказывал спасенному посильную медицинскую помощь.

Позже молодой человек, 2003 года рождения, был осмотрен прибывшими на место ЧС медиками, от госпитализации он отказался.

Как выяснилось из обстоятельств проверки, одна из квартир сблокированного жилой дом принадлежит женщине, 1979 года рождения, жительнице областного центра, которая на момент пожара находилась по месту постоянного проживания. В доме находились ее сын, 2002 года рождения, и пришедший в гости друг, которого и спасли работники МЧС. Из соседней части дома, до приезда спасателей хозяйка-пенсионерка вышла на улицу самостоятельно, не пострадала.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращения с огнем при курении одним из молодых людей.