За прошедшие сутки в Витебской области произошло 4 пожара

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло 4 пожара, на которых повреждены 4 строения, 1 единица техники.

16 октября в 04-48 в службу спасения поступило сообщение о пожаре гаража по ул. Строителей в г.п. Шумилино. В результате пожара в гараже повреждено потолочное перекрытие, имущество, ворота, закопчены стены, в автомобиле повреждены фары, бампер, капот. Причина пожара устанавливается.

В этот же день 08-11 горела хозяйственная постройка в а.г. Волколата Докшицкого района. В результате пожара повреждены кровля, имущество. Причина пожара устанавливается.

Чуть позже в 12-30 в МЧС поступило сообщение о пожаре бани в садовом товариществе «Прибрежный сад» вблизи д. Ботали Городокского района. В результате пожара в бане повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

В 15-31 горела баня по ул. Серебрякова в г.п. Лиозно Лиозненского района. В результате пожара в бане повреждены потолочное перекрытие, кровля, одна стена. Причина пожара устанавливается.