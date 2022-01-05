Житель Полоцка сфотографировал чужую карту и покупал по реквизитам компьютерные игры

33-летний житель Полоцка воровал деньги с чужой банковской карты, оплачивая по реквизитам интернет-игры, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным следствия, мужчина нашел чужую карту в банкомате, сфотографировал ее реквизиты с оборотной и лицевой сторон и передал ее в банк. По реквизитам мошенник оплачивал игры в интернете и на свое увлечение успел потратить свыше 147 рублей.
В декабре минувшего года 62-летняя полочанка обнаружила пропажу крупной суммы с карт-счета и обратилась в правоохранительные органы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.
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