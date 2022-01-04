Сегодня — день рождения Юрия Захаренко

4 января 1952 года родился генерал Юрий Захаренко — политик, государственный деятль, который руководил Министерством внутренних дел Беларуси с 5 августа 1994 года до 16 апреля 1996 года.

7 мая 1999 года Юрий Захаренко был похищен «эскадронами смерти».

Как и другие бесследно пропавшие беларуские политики официально он считается пропавшим без вести.

По показаниям многочисленных свидетелей, в том числе и непосредственного исполнителя похищения, генерал Захаренко убит по по политическим мотивам.

Следственный комитет несколько раз приостанавливал уголовное дело об исчезновении Захаренко. В настоящий момент расследование прекращено. Оно возобновится после смены режима. Многочисленные свидетели готовы дать показания в суде.

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16 декабря 2019 года немецкое издание Deutsche Welle опубликовало интервью, в котором Юрий Горавский, бывший боец беларуского «эскадрона смерти». Горавский рассказал об участии бойцов СОБРа в убийствах Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Он рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко под руководством Дмитрия Павличенко.