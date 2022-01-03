Жительница Витебска потеряла около 30 тысяч долларов, пытаясь заработать на криптобирже

Жительница Витебска хотела заработать на криптовалюте и потеряла почти 30 тысяч долларов. История начиналась с переписки в Instagram с 35-летним мужчиной. После знакомства и продолжительного общения новый знакомый предложил женщине заработать на криптовалютной бирже. В итоге женщину обманули, она потеряла почти 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Следственный комитет.

Мужчина отправил жительнице Витебска ссылку на поддельный сайт, куда она стала переводить деньги. В программе женщина увидела, что ее доход якобы возрос до 200 тысяч долларов. Однако снять эти деньги оказалось невозможно.

Оказалось, что программа, которой пользовалась женщина, была создана злоумышленниками. Программа демонстрировала рост дохода. Данные в нее вводили киберпреступники.

Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Шансов раскрыть дело практически нет.