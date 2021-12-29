Какие учреждения здравоохранения Витебска принимают пациентов с коронавирусом

В Витебске пациентов с COVID-19 принимают в пяти учреждения здравоохранения.

В областном центре для лечения от COVID-19 граждан направляют в пять учреждений здравоохранения. Получить медицинскую помощь такого направления можно в инфекционной больнице, терапевтическом корпусе больницы скорой медицинской помощи, областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии, областном роддоме и областной клинической больнице.

«В областной больнице для пациентов с COVID-19 отведена 81 койка. В урологическом корпусе ковидные койки имеются в инфекционном отделении, здесь могут разместиться 60 человек. Также в оперблоке дополнительно развернута 21 реанимационная койка для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Потребность в койках в этой больнице полностью обеспечивается такими ресурсами. Всего же в стационарах области для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 отведено более 1,2 тысячи коек», — подчеркнули в облздраве.

Остальные учреждения здравоохранения областного центра, где проводят стационарное лечение пациентов, работают в штатном режиме.