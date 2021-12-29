Какие учреждения здравоохранения Витебска принимают пациентов с коронавирусом

Витебск
Опубликовано

В Витебске пациентов с COVID-19 принимают в пяти учреждения здравоохранения.

В областном центре для лечения от COVID-19 граждан направляют в пять учреждений здравоохранения. Получить медицинскую помощь такого направления можно в инфекционной больнице, терапевтическом корпусе больницы скорой медицинской помощи, областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии, областном роддоме и областной клинической больнице.

 «В областной больнице для пациентов с COVID-19 отведена 81 койка. В урологическом корпусе ковидные койки имеются в инфекционном отделении, здесь могут разместиться 60 человек. Также в оперблоке дополнительно развернута 21 реанимационная койка для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Потребность в койках в этой больнице полностью обеспечивается такими ресурсами. Всего же в стационарах области для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 отведено более 1,2 тысячи коек», — подчеркнули в облздраве.

Остальные учреждения здравоохранения областного центра, где проводят стационарное лечение пациентов, работают в штатном режиме.

«Давайте держаться вместе. Коронавирус – общая беда!»: начмед больницы Витебска рассказал о ситуации

коронавирус учреждения здравоохранения Витебска
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by