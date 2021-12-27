Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

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Мои дети выросли. Когда были маленькими любили слушать Чуковского и Сутеева. А когда подросли то с удовольствием читали про Гарри Поттера — Джоан Роулинг и Властелина колец — Джона Толкина.

Не прошли мимо них и Кир Булычев с Алисой, Носовы с Незнайкой и Крапивин с Игнатиком. Других современных и интересных русскоязычных авторов я не знаю.

И не надо говорить о том, что дети не читают. Они постоянно читают в телефоне и компьютере.

Кратко, чётко, увлекательно и познавательно — главные черты современной детской литературы

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Так пишет детская писательница из Минска — Ирина Токарева.

Она вместе с художниками- иллюстраторами создает увлекательные и познавательные книги.

Никто не становится писателем случайно. Сказка о том ,что простая учительница Джоан Роулинг придумала Гарри Поттера во сне — гениальный маркетинг.

Этого нам очень не хватает. Без рекламы и продаж писателю  жить и работать очень сложно.

Поэтому появление книг Токаревой на русскоязычном рынке — это  счастливое стечение обстоятельств и большое желание детского автора.

Писатель рассказала, что стала писать только  пять лет назад, после выхода на пенсию. Первая рукопись пролежала дома больше года.

А потом она отнесла ей в издательство «Народная асвета». Там книгу приняли на ура. И первая партия книг была моментально разобрана в магазинах.

В Витебском Краеведческом музее 23 декабря состоялась презентация издательства  «Народная асвета».

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Ирина Александровна Токарева участвовала в ней, как успешный детский автор.

По словам представителя издательства, книги Токаревой одни из самых продаваемых и востребованных.

Они не залеживаются ни на прилавках магазинов, ни на полках библиотек.

Сочинять истории Ирина Александровна стала для внука. Сначала они были устные, а потом автор решила записать.

Ирина Токарева вспоминает:

«Внук с пятилетнего возраста очень любил слушать рассказы про животных, особенно нравились энциклопедии. Тогда и пришла мысль превратить познавательные статьи в занимательные и полезные истории для детей».

Не удивительно, что героем первых серий книг «Приключения» и «Сказки для вундеркиндов», стал внук.

Первая книга «Калитка, или Чудесные превращения Тимы в лесу» посвящена дням, проведенным вместе с мальчиком на даче.

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Следом вышли «Волшебные мастерские, или Приключения Тима в Дудутках», «Беловежская пуща, или Тим в гостях у Деда Мороза».

Так появилась целая серией книг — «Сказки для вундеркиндов».

Для успешного старта у автора  была питательная почва — 35 летний стаж учителя начальных классов.

Именно, для своих «младшеклашек», Ирина Александровна написала огромное количество стихов, сценариев для КВН, школьных спектаклей, мюзиклов.

Дети с удовольствием участвовали в постановках и все они получались веселыми.

Поэтому у Токаревой прекрасно получается писать в различных детских жанрах. Это и детектив, и познавательные книги по школьным предметам от истории до зоологии, и сказки для малышей.

А книга «Приключения сыщика Хомса и доктора Сладсона» была выдвинута на Национальную премию, как лучшая книга для детей.

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Токарева — создатель книг для победителей школьных предметных конкурсов. Компания-устроитель предметных олимпиад: «Кенгуру», «Буслік», «Колосок» награждает детей её книгами.

К примеру, интерактивная книга «Приключения Анфисы Котиковой в математическом доме».

Это краткая и простая программа начальной школы по математике. Здесь изложены все правила, но рассказаны они с долей юмора и иронии.

Если ребенок не любит математику то поймет и полюбит. А  если любит, то будет вдвойне интересно.

Вы как запоминали – 7х8 =?,а 9х8=?

Зубрили?

А была бы такая книга то и не пришлось бы: когда понимаешь, как устроено, то не нужна зубрежка.

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Подобные книжки Токарева написала по всем предметам начальной школы.

— Ирина Александровна, как надо писать детские книги. чтобы заинтересовать чтением?

— История должна быть захватывающей и динамичной. Написать нужно грамотной и современной речью. Нельзя допускать в тексте сленга, упрощений, но при этом обо всем надо говорить понятным языком.

— Откуда вы берете темы для книг?

Я беру тему, которая мне интересна. Изучаю материалы, анализирую и пишу. Если книги про животных, значит там собраны интересные факты о животных. Если книги по истории, значит это интерактивное путешествие в Древний Египет, или Грецию. Мы летаем в космос и исследуем подводные глубины.

Современным детям близки зрительные образы. Мои читатели иногда говорят, что  мы читаем ваши  книги, как будто мультфильм смотрим. Мой текст без нудных описаний и с прекрасными иллюстрациями. Над книгами работают шесть художников и у всех разные стили — от мультяшного до комиксов.

Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

— Как увлечь современного ребенка чтением?

— Читать самим: чем больше вы будете получать удовольствия от книг, чем чаще обсуждать их в семье, тем больше вероятность, что ребенок повторит за вами. Посещайте выставки, приходите на встречи с детскими писателями. Читайте книги вместе с детьми, а после обсуждайте прочитанное — это прекрасный способ не только увлечь чтением, но и пообщаться с ребенком.

— Ваши книги востребованы у читателей?

Да они хорошо расходятся в магазинах. Мои читатели растут вместе с моими книгами. Прочитав одну книгу серии дети «подсаживаются» на мои серии. Они привыкают читать. Я надеюсь, что эта привычка останется  на всю жизнь.

Книги Ирины Токаревой можно купить в книжных магазинах и заказать через Интернет

Когда появилось кино, театру предрекали запустение. Но театр выжил. Он стал изысканным и элитным. Наверное, скоро книга будет удовольствием не для всех. Цена уже многим белорусам не по карману. Если завтра закроют библиотеки, то книга станет редкостью.

А чтение бумажной книги это  эстетическое удовольствие.

Шелест переворачиваемых страниц и аромат типографской краски никогда не заменит ни один гаджет. Современные скоростные устройства это хорошо. Но книга  это другое.

Она не агрессивна и не навязчива. Читая книгу, ребенок успокаивается. Это другой вариант развития и запоминания и абсолютная свобода воображению.

В мире, переполненном информацией, книга не первоисточник. Но она часть огромной библиотеки знаний. Именно не оцифрованная и естественная книга символ образования и развития человека. И такой она останется навсегда.  

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Ирина Токарева книги писательница
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