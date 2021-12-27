Какой современный детский писатель может увлечь книгами?

Мои дети выросли. Когда были маленькими любили слушать Чуковского и Сутеева. А когда подросли то с удовольствием читали про Гарри Поттера — Джоан Роулинг и Властелина колец — Джона Толкина.

Не прошли мимо них и Кир Булычев с Алисой, Носовы с Незнайкой и Крапивин с Игнатиком. Других современных и интересных русскоязычных авторов я не знаю.

И не надо говорить о том, что дети не читают. Они постоянно читают в телефоне и компьютере.

Кратко, чётко, увлекательно и познавательно — главные черты современной детской литературы

Так пишет детская писательница из Минска — Ирина Токарева.

Она вместе с художниками- иллюстраторами создает увлекательные и познавательные книги.

Никто не становится писателем случайно. Сказка о том ,что простая учительница Джоан Роулинг придумала Гарри Поттера во сне — гениальный маркетинг.

Этого нам очень не хватает. Без рекламы и продаж писателю жить и работать очень сложно.

Поэтому появление книг Токаревой на русскоязычном рынке — это счастливое стечение обстоятельств и большое желание детского автора.

Писатель рассказала, что стала писать только пять лет назад, после выхода на пенсию. Первая рукопись пролежала дома больше года.

А потом она отнесла ей в издательство «Народная асвета». Там книгу приняли на ура. И первая партия книг была моментально разобрана в магазинах.

В Витебском Краеведческом музее 23 декабря состоялась презентация издательства «Народная асвета».

Ирина Александровна Токарева участвовала в ней, как успешный детский автор.

По словам представителя издательства, книги Токаревой одни из самых продаваемых и востребованных.

Они не залеживаются ни на прилавках магазинов, ни на полках библиотек.

Сочинять истории Ирина Александровна стала для внука. Сначала они были устные, а потом автор решила записать.

Ирина Токарева вспоминает:

«Внук с пятилетнего возраста очень любил слушать рассказы про животных, особенно нравились энциклопедии. Тогда и пришла мысль превратить познавательные статьи в занимательные и полезные истории для детей».

Не удивительно, что героем первых серий книг «Приключения» и «Сказки для вундеркиндов», стал внук.

Первая книга «Калитка, или Чудесные превращения Тимы в лесу» посвящена дням, проведенным вместе с мальчиком на даче.

Следом вышли «Волшебные мастерские, или Приключения Тима в Дудутках», «Беловежская пуща, или Тим в гостях у Деда Мороза».

Так появилась целая серией книг — «Сказки для вундеркиндов».

Для успешного старта у автора была питательная почва — 35 летний стаж учителя начальных классов.

Именно, для своих «младшеклашек», Ирина Александровна написала огромное количество стихов, сценариев для КВН, школьных спектаклей, мюзиклов.

Дети с удовольствием участвовали в постановках и все они получались веселыми.

Поэтому у Токаревой прекрасно получается писать в различных детских жанрах. Это и детектив, и познавательные книги по школьным предметам от истории до зоологии, и сказки для малышей.

А книга «Приключения сыщика Хомса и доктора Сладсона» была выдвинута на Национальную премию, как лучшая книга для детей.

Токарева — создатель книг для победителей школьных предметных конкурсов. Компания-устроитель предметных олимпиад: «Кенгуру», «Буслік», «Колосок» награждает детей её книгами.

К примеру, интерактивная книга «Приключения Анфисы Котиковой в математическом доме».

Это краткая и простая программа начальной школы по математике. Здесь изложены все правила, но рассказаны они с долей юмора и иронии.

Если ребенок не любит математику то поймет и полюбит. А если любит, то будет вдвойне интересно.

Вы как запоминали – 7х8 =?,а 9х8=?

Зубрили?

А была бы такая книга то и не пришлось бы: когда понимаешь, как устроено, то не нужна зубрежка.

Подобные книжки Токарева написала по всем предметам начальной школы.

— Ирина Александровна, как надо писать детские книги. чтобы заинтересовать чтением?

— История должна быть захватывающей и динамичной. Написать нужно грамотной и современной речью. Нельзя допускать в тексте сленга, упрощений, но при этом обо всем надо говорить понятным языком.

— Откуда вы берете темы для книг?

— Я беру тему, которая мне интересна. Изучаю материалы, анализирую и пишу. Если книги про животных, значит там собраны интересные факты о животных. Если книги по истории, значит — это интерактивное путешествие в Древний Египет, или Грецию. Мы летаем в космос и исследуем подводные глубины. Современным детям близки зрительные образы. Мои читатели иногда говорят, что мы читаем ваши книги, как будто мультфильм смотрим. Мой текст без нудных описаний и с прекрасными иллюстрациями. Над книгами работают шесть художников и у всех разные стили — от мультяшного до комиксов.

— Как увлечь современного ребенка чтением?

— Читать самим: чем больше вы будете получать удовольствия от книг, чем чаще обсуждать их в семье, тем больше вероятность, что ребенок повторит за вами. Посещайте выставки, приходите на встречи с детскими писателями. Читайте книги вместе с детьми, а после обсуждайте прочитанное — это прекрасный способ не только увлечь чтением, но и пообщаться с ребенком.

— Ваши книги востребованы у читателей?

— Да они хорошо расходятся в магазинах. Мои читатели растут вместе с моими книгами. Прочитав одну книгу серии дети «подсаживаются» на мои серии. Они привыкают читать. Я надеюсь, что эта привычка останется на всю жизнь.

Книги Ирины Токаревой можно купить в книжных магазинах и заказать через Интернет

Когда появилось кино, театру предрекали запустение. Но театр выжил. Он стал изысканным и элитным. Наверное, скоро книга будет удовольствием не для всех. Цена уже многим белорусам не по карману. Если завтра закроют библиотеки, то книга станет редкостью.

А чтение бумажной книги — это эстетическое удовольствие.

Шелест переворачиваемых страниц и аромат типографской краски никогда не заменит ни один гаджет. Современные скоростные устройства — это хорошо. Но книга — это другое.

Она не агрессивна и не навязчива. Читая книгу, ребенок успокаивается. Это другой вариант развития и запоминания и абсолютная свобода воображению.

В мире, переполненном информацией, книга — не первоисточник. Но она часть огромной библиотеки знаний. Именно не оцифрованная и естественная книга — символ образования и развития человека. И такой она останется навсегда.