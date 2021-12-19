Свиное стадо Витебщины несет тяжелые потери — еще минус 9500 голов

Еще на 9500 свиней стало меньше в Витебской области за последние два месяца.

За три осенних месяца свиное поголовье региона сократилось на 19 700 голов, а в августе уменьшение стада составило 11 500 свиней. Всего, таким образом, за четыре месяца количество этих сельскохозяйственных животных в сельхозорганизациях региона убавилось на 31 200 голов, пишет издание ННВ.

Поголовье свиней в Витебской области продолжает непрерывно сокращаться уже несколько месяцев, самые большие темпы уменьшения стада были в августе, а самые низкие — в октябре.

Всего же на 1 декабря 2021 года в сельскохозяйственных организациях региона согласно статистике оставалось 392 100 свиней, тогда как на 1 декабря 2020 года их было 426 900. Тое есть, за двенадцать месяцев свиное стадо уменьшилось на 34 800 голов или на 8,15%. По сравнению же с 1 декабря 2019 года поголовье свиней на Витебщине сократилось почти на 40 000.

Фото: egov-buryatia.ru. Фото носит иллюстративный характер.