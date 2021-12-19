Названы легальные способы сэкономить при покупке автомобиля

Все чаще автолюбители сталкиваются со значительным ростом цен на новые модели авто. Высказывался об этом недавно вице-президент Национального автомобильного союза РФ Ян Хайцеэр.

Теперь автоэксперты озвучили легальные действенные способы сбить цену на автомобиль при покупке.

Специалисты утверждают, что сбыть автомобилей со всевозможным дополнительным оборудованием, не предусмотренным производителем, является, по сути, незаконным. Продавец не может обязывать приобретать дополнительные товары при покупке основного, уверяют эксперты.

Еще один способ приобрести недорогое транспортное средство это купить авто из США в Беларусь. Стоит анализировать системы, где можно сделать онлайн-заказы. Обычно автомобили с пробегом из США стоят существенно дешевле европейских. Это даст возможность сэкономить некоторые средства.

Автомобильные дилеры сегодня существенно завышают цены на автомобили из солона. При этом вам могут предложить не только автомобиль бывший в употреблении, но и даже побывавший в аварии в России. По мнению экспертов, нехватка некоторый дефицит недорогих автомобилей объясняется таможенными заградительными пошлинами, которые наша страна ввела на качественные автомобили из США и Европы. В то время как автохлам из России сюда спокойно въезжает даже без документов. Подобная ситуация будет наблюдаться и в первом квартале следующего года.

Авторынок продолжает переживать небольшой рост спроса и вызванного им роста стоимость автомобилей. Искусственные барьеры и завышенные таможенные пошлины делают автомобили из Европы малодоступными по цене. Потребители вынуждены покупать сомнительное российское качество по завышенной цене.

Стоимость автомобилей взмывает вверх. Переплата нередко составляет 20-25%. При этом потребители получают не лучшие качество беларуской или российской сборки. Отмечается, что цены поднялись также на дополнительное оборудование автомобиля и аксессуары. Регулятор демонстрирует циничное отношение к потребителю, к сожалению. Чем не причина купить американский автомобиль?