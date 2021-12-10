Анна Сола завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Хохфильцене

25-летняя уроженка Шумилино Анна Сола завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 44,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Для Анны это — первая в карьере золотая медаль на этапах Кубка мира.

Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Ранее в шведском Эстерсунде сборная Беларуси в составе Ирины Лещенко, Динары Алимбековой, Елены Кручинкиной и Анны Солы стала «серебряным» призером.

Стоит отметить, что удачно завершилась сегодняшняя гонка и для белорусских биатлонистов. Так, Антон Смольский в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, завоевал бронзу и впервые в карьере поднялся на пьедестал.

Победителем гонки стал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Вторым стал швед Мартин Понсилуома.

Ранее лучшим показателем Антона в Кубке мира было 14-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) в марте 2020 года.