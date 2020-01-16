Витебские звезды биатлона Юлия Ковалевская и Анна Сола взошли на пьедестал

Юлия Ковалевская завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр

Витебчанка Юлия Ковалевская завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км на третьих зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарской Лозанне.

Юлия преодолела дистанцию за 33 минуты с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Первое место досталось российской спортсменке Алене Моховой, второе француженке Женни Ришар, сообщает Витебский городской портал.

Юлия принесла первую медаль для сборной Беларуси на третьих зимних юношеских Олимпийских играх.

На этапе Кубка мира по биатлону также отличились Витебские спортсмены. Как сообщает издание Витьбичи, уроженка Шумилино Анна Сола пришла 4-й в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Спортсменка ни разу не промахнулась и отстала от победительницы на 50, 1 секунду.