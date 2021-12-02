Уроженка Шумилино Анна Сола завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке в Эстерсунде

Уроженка Шумилино Анна Сола завоевала бронзовую медаль на этапе кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В спринтерской гонке белорусская биатлонистка допустила один промах и уступила победительнице из Австрии Лизе Терезе Хаузер чуть более 14 секунд. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию без промахов.

Второй стала шведка Эльвира Эберг. Она промахнулась два раза и отстала от лидера на 12,5 секунд.

Еще одна белорусская спортсменка Динара Алимбекова в третий раз подряд заняла 4 место. В спринтерской гонке она отстрелялась без промахов, но отстала от победительницы на 20,6 секунд.

Отметим, что Анна Сола является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионкой мира среди юниоров 2015 в эстафете, бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете.