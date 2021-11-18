От коронавируса умер уроженец Витебска, экс-футболист сборной Беларуси Денис Ковба

18 ноября в возрасте 42 лет от коронавируса умер легендарный витебский футболист, экс-игрок сборной Беларуси, полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба. Последние дни Денис находился в реанимации в тяжелом состоянии и сражался с последствиями коварной болезни, к сожалению, врачам не удалось его спасти.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей, Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас можно только молиться и ждать», — написала бывшая жена Дениса Надежда.

Денис Ковба начал играть в футбол в Витебске, позже играл за кировоградскую «Звезду», но расцвет его карьеры пришелся, когда полузащитник выступал за команду «Крылья Советов» В составе самарской команды он сыграл 260 матчей, забил восемь голов. Вместе с командой выигрывал бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. В 2004–2005 годах он был признан лучшим после Александра Глеба игроком в Беларуси. За сборную Беларуси Денис отыграл 35 матчей и забил два гола.

В 2009 году Ковба провел сезон в пражской «Спарте», с которой стал чемпионом Чехии.

В 2018 году он вернулся в Витебск. Вначале входил в тренерский штаб основной команды, а потом стал главным тренером дублирующего состава.

У Дениса осталось два сына, 2007 и 2010 года рождения.