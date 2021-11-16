В Полоцке умер Николай Панкрат — создатель единственного в Беларуси музея Ленина и СССР

Несколько дней назад ушел из жизни известный коллекционер, создатель единственного в Беларуси музея Ленина и СССР Николай Глебович Панкрат.

Николай Панкрат был известен своей большой коллекцией артефактов, связанных с историей СССР и не только. Кроме того, Николай Панкрат — первый иностранный гражданин, награжденный «Почетным знаком имени Саввы Морозова».

Его уникальный музей, посвященный советскому времени, посетили больше 15 тысяч человек из 76 стран мира. Всего в музее около 120 тысяч экспонатов, многие из которых поистине уникальны.

— Если человек хочет забыть прошлое — у него нет сердца, а если хочет вернуть — у него нет разума. Я видел разные времена: жизнь меняется в лучшую сторону, мы идем в правильном направлении. А все, что было, — это история. И какой бы она ни была, она наша, отмечал Николай Панкрат.

По словам Николая Панкрата, россияне предлагали за музей 1,5 млн долларов, но создатель музея считал, что он должен остаться в Беларуси, поскольку «это достояние нашей страны» пишет gorod214.by.

«Хорошо бы в Беларуси найти кого-нибудь, кто бы продолжил мое дело. А продать эту коллекцию ради обогащения — это все равно что себя не уважать. <…> Это память про наших предков, которые жили в советскую эпоху», — говорил Николай Панкрат.

В начале 2018 года с музеем произошла неприятная история: милиция изымала у Николая Панкрата якобы похищенные награды времен Второй мировой войны, а потом выяснилось, что это была ошибка и никто медали не похищал. Экспонаты вернули законному владельцу, но после того инцидента Николай Панкрат решил закрыть свой музей.