На 50-м году жизни скончался выдающийся витебский фотограф и краевед Юрий Шепелев

Печальная новость пришла в понедельник вечером. В Витебске на 50-м году жизни скончался известный витебский фотограф и краевед Юрий Шепелев.

Юрий Сергеевич Шепелев родился 14 октября 1972 года в Витебске. Фотографией увлёкся ещё в школьные годы.

«Мое увлечение городским пейзажем началось десять лет назад с покупки первого цифрового фотоаппарата. Я увидел родной город с новой стороны. Столетние дома, закоулки, уютные дворики, где остановилось время, открывали свои тайны начинающему исследователю с фотоаппаратом . Это стало и моим увлечением и моей профессией», — сказал Юрий Шепелев.

Юрий Шепелев всю жизнь жил в родном Витебске и очень его любил. На снимках фотографа запечатлена красота и таинственность города, памятники архитектуры, скульптурные композиции. Благодаря его работам, исключительными видами Витебска могут любоваться далеко за пределами Беларуси.

Юрий Шепелев неоднократно принимал участие в различных фотопроектах и выставках, посвященных родному городу. Его работы неоднократно признавались «Работами дня».

В начале марта 2020 года в городской ратуше открылась первая большая персональная выставка Юрия Шепелева «Когда в Витебск приходит весна…», на которой экспонировалось более 60 снимков весеннего Витебска.