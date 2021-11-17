Умер известный ведущий культовой программы «Відзьмо-невідзьмо» Сергей Филимонов

Тело, скорее всего, выдадут только в пятницу, 19 ноября, написал глава Совета культуры Беларуси Сергей Будкин со ссылкой на родственников. Время и место захоронения неизвестны.

Беларуская программа «Відзьмо-невідзьмо» транслируется на БТ с 1992 года, затем на СТВ с 2011 года. За это время программа стала культовой для поколения беларусов. В программе обсуждались новости и явления кино, музыки, поп-культуры и современного искусства. С 2015 года программу возродили на Белсате.