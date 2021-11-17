В Витебске при пожаре в многоэтажке спасли семь человек

Пожар
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Работники МЧС при пожаре в многоэтажном доме в Витебске спасли семь человек, трое эвакуированы, сообщили управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на пр.Черняховского поступило 16 ноября в 20.14. Из окна на втором этаже, а также из соседней квартиры с тыльной стороны дома шел дым. Из-за него жильцы не могли спуститься вниз по лестнице.

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В Витебске при пожаре в многоэтажке спасли семь человек
Фото Витебского областного УМЧС

Всего работниками МЧС спасено семь человек, в том числе ребенок, эвакуированы еще трое. Жильцы были осмотрены медиками, госпитализация никому не потребовалась. На месте работало более 10 единиц аварийно-спасательной техники.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Проводится проверка, рассматриваемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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