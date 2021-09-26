В МЧС за сутки поступили сообщения о 11 потерявшихся в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«По оперативным данным, с 6.00 24 сентября до 6.00 25-го поступили сообщения о 11 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 6 районов Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 12 единиц техники и 27 человек, из них 6 единиц техники и 15 работников МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обнаружены 10 человек, из них 4 — работниками МЧС. Не найден 1 человек в Верхнедвинском районе Витебской области, поиски которого продолжаются.

Думается, работникам МЧС придется подключиться и к охране государственной границы, на которой наблюдается полный бардак. Из всех силовых ведомств только спасатели сегодня работают в интересах народа, причем работают надежно и безотказно.