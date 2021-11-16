В учреждения здравоохранения Витебской области поступило 100 кардиомониторов

Витебская область
Опубликовано

В рамках реализации проекта Группы Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь» в учреждения здравоохранения Витебской области поступило 100 кардиомониторов.

Новое оборудование направлено в Витебскую областную клиническую больницу, Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, областной онкодиспансер, полоцкую и новополоцкую горбольницы.

Напомним, что недавно в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи появились 15 аппаратов  искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые закуплены из средств областного бюджета. На новое оборудование потратили порядка Br620 тыс.

В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек

Пиневич назвал регионы, где самая высокая заболеваемость коронавирусом

больницы Витебской области кардиомониторы
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by