В рамках реализации проекта Группы Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь» в учреждения здравоохранения Витебской области поступило 100 кардиомониторов.

Новое оборудование направлено в Витебскую областную клиническую больницу, Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, областной онкодиспансер, полоцкую и новополоцкую горбольницы.

Напомним, что недавно в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи появились 15 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые закуплены из средств областного бюджета. На новое оборудование потратили порядка Br620 тыс.