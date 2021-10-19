В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек

В учреждениях здравоохранения Витебской области задействовано 84% кислородных точек от всего количества, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

Витебская область по-прежнему прирастает больными, разворачиваются койки.

«Последнюю неделю госпитализация немного стабилизировалась, но она все равно превышает выписку. Достаточное количество по сравнению с предыдущими волнами тяжелых пациентов в реанимации. В работе с коронавирусными больными заняты около 90% реаниматологов. Все районы задействованы, условно чистыми остаются областная клиническая больница, которая принимает всю экстренную помощь, родильный дом №2 в Витебске помогает женщинам, а также областной онкодиспансер», — приводит с БелТА слова начальника облздрава.

Продолжительность нахождения пациентов на койке в среднем составляет 8-10 дней. В реанимации, конечно, люди находятся дольше. Как правило, им необходимо подключение к кислороду или аппаратам ИВЛ. Провакцинированные люди болеют, но по Витебской области это 2-3% от всех госпитализированных. В реанимацию попадают единичные пациенты, до аппаратов ИВЛ и летальных исходов они не доходили. Все медицинские работники работают с повышенной нагрузкой. Пациенты, с которыми могут не справиться в районе, забирают на областной уровень.

«Все районные больницы в большей или меньшей степени заняты под ковид. Плановая помощь во всех стационарах практически остановлена. Если она и существует, то на небольшом уровне там, где немного ситуация попроще», — отметил Михаил Вишневецкий.

По данным на 15 октября, в Витебской области в стационарах было выделено более 11,6 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Для долечивания коронавирусных пневмоний работает филиал реабилитационного центра «Железняки», в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны после ковида люди проходят реабилитацию.