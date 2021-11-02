«Уникальная беспроигрышная методика игры в лотерею» оставила витебчанку без денег

Поиграть в азартные игры и за их счет пополнить свое финансовое положение решила 47-летняя жительница Витебска. Женщина зарегистрировалась на одной из интернет-площадок. Прошла необходимую регистрацию и даже привязала к счету свою банковскую карточку. Уже спустя некоторое время её ожидал приятный сюрприз. Неизвестный мужчина написал, что она выиграла новый iPhone. Обрадованная витебчанка стала активно переписываться с человеком, который сообщил ей о таком знаковом событии.

В ходе общения злоумышленник также предложил поучаствовать в его авторской методике, которая сулила постоянный выигрыш в онлайн лотереях и прочих розыгрышах. Женщина согласилась и даже дала доступ к своему игровому счету. Получив эти данные, мужчина путем модификации компьютерной информации добавил свою карту, на которую теперь сам мог выводить деньги со счета витебчанки. Более того, он рассказал доверчивой женщине, что на балансе всегда необходимо держать сумму не меньше, чем 50 рублей.

Пока потерпевшая ждала iPhone и увеличение капитала, мужчина периодически снимал деньги с её счета и тратил на свои нужды. Только спустя несколько месяцев женщина поняла, что её обманывают, и пошла в милицию.

Сотрудники Железнодорожного РОВД выяснили, что преступник присвоил более 500 рублей. Установили сыщики и личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Волковыска. Он признался, что пользовался доверчивостью витебчанки.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД витебского облисполкома.