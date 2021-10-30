Сайт «Немецкая волна» заблокирован в Беларуси за «экстремизм»

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В Беларуси заблокирован в Беларуси сайт Deutsche Welle («Немецкая волна»).

При попытке зайти на dw.com появляется стандартная заглушка Мининформа об ограничении доступа к сайту.

Deutsche Welle является государственным учреждением, деятельность которого регулируется законом ФРГ о Немецкой волне. Финансируется из государственного бюджета Германии. 

Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) назвал смехотворными.

«Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти», — говорится в заявлении Лимбурга, обнародованном в пятницу, 29 октября.

Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.

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«Активное использование ресурсов независимых СМИ со всей ясностью демонстрирует, что люди в Беларуси больше не доверяют контролируемым государством средствам массовой информации. Мы протестуем против блокировки наших ресурсов, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране», — подчеркнул генеральный директор DW.

Светлана Тихановская назвала блокировку независимых СМИ «местью за правду«.

«Я благодарна Deutsche Welle и всем журналистам за ту работу, которую вы продолжаете делать. Не останавливайтесь. Пускай блокировки вас не пугают«, — заявила Светлана Тихановская.

Министерство информации Беларуси заявило, что решение о блокировке сайтов Deutsche Welle («Немецкая волна»), «Настоящего времени» и «Нового часа» принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные цензурой экстремистскими.

Как обойти блокировку сайтов и читать vkurier.by в Беларуси

 

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