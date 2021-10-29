Мининформ заблокировал сайт газеты «Новы час»

Сайт беларуской газеты «Новы час» заблокирован по решению Министерства информации.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — сообщается на заставке, которая открывается по адресу https://novychas.by.

Телеграм-канал «Новы час» по прежнему работает. Ресурс доступен по адресу https://novychas.online

Новы час — беларуское издание, пишущее на общественно-политические темы. В октябре 2021 года в редакции и у журналистов прошли обыски. Силовики изъяли компьютерную и оргтехнику.

Отметим, что сегодня власти объявили экстремистским формирование телеграм-канал «Еўрарадыё», а также каналы «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA».