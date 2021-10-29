Свыше 100 граммов наркотика изъяли у жителя Витебска

Свыше ста граммов запрещенного вещества обнаружили и изъяли у начальника лаборатории одной из частных организаций Витебска.

В квартире жителя Витебска оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД обнаружили и изъяли более 100 г вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, содержало опасное наркотическое средство — марихуану.

41-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.