Свыше 100 граммов наркотика изъяли у жителя Витебска

Свыше ста граммов запрещенного вещества обнаружили и изъяли у начальника лаборатории одной из частных организаций Витебска.
В квартире жителя Витебска оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД обнаружили и изъяли более 100 г вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, содержало опасное наркотическое средство — марихуану.
41-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В ходе семейного скандала с сожителем витебчанка сообщила о наркотиках