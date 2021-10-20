В ходе семейного скандала с сожителем витебчанка сообщила о наркотиках

Криминал
Опубликовано

Из-за пристрастия к наркотикам возникли серьезные проблемы с законом у 51-летнего жителя областного центра. Во время семейного скандала в милицию позвонила его возлюбленная. Женщина сообщила, что у её сожителя имеются запрещенные вещества. Оперативники действительно нашли у мужчины 2 грамма марихуаны.

После чего был проведен ряд оперативных мероприятий, в ходе которых на дачном участке витебчанина было обнаружено и изъято 6 кустов высушенной конопли. Мужчина рассказал, что наркосодержащие растения он выращивал для собственного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Республики Беларусь.

В Витебске задержали закладчика наркотиков

 

марихуана Витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by