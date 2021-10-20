В ходе семейного скандала с сожителем витебчанка сообщила о наркотиках

Из-за пристрастия к наркотикам возникли серьезные проблемы с законом у 51-летнего жителя областного центра. Во время семейного скандала в милицию позвонила его возлюбленная. Женщина сообщила, что у её сожителя имеются запрещенные вещества. Оперативники действительно нашли у мужчины 2 грамма марихуаны.

После чего был проведен ряд оперативных мероприятий, в ходе которых на дачном участке витебчанина было обнаружено и изъято 6 кустов высушенной конопли. Мужчина рассказал, что наркосодержащие растения он выращивал для собственного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Республики Беларусь.