КГК выявил факты завышение цен в 95 магазинах Витебской области

Представители Комитета Госконтроля сообщают о выявлении нарушений законодательства.
С начала года было официально зарегистрировано превышение цен в 95 торговых объектах в Браславском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Дубровенском, Сенненском, Толочинском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Городокском, Поставском, Миорском, Чашникском районах, в городах Витебске, Новополоцке, Орше.
В КГК заявляют, что «принимаются оперативные меры по привлечению виновных к ответственности».
Как рассказали в ведомстве, за восемь месяцев текущего года 759 торговых объектов во всех районах Витебской области было подвергнуто проверке. Нарушения выявлены почти в каждом втором торговом объекте. Среди наиболее распространенных нарушений отмечаются: превышение предельных торговых надбавок, нарушения санитарно-гигиенических норм, продажа просроченных товаров, несоблюдение ассортиментных перечней, а также факты превышения цен.
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