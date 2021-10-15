КГК выявил факты завышение цен в 95 магазинах Витебской области

Власть
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Представители Комитета Госконтроля сообщают о выявлении нарушений законодательства.

С начала года было официально зарегистрировано превышение цен в 95 торговых объектах в Браславском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Дубровенском, Сенненском, Толочинском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Городокском, Поставском, Миорском, Чашникском районах, в городах Витебске, Новополоцке, Орше.

В КГК заявляют, что «принимаются оперативные меры по привлечению виновных к ответственности».

Как рассказали в ведомстве, за восемь месяцев текущего года 759 торговых объектов во всех районах Витебской области было подвергнуто проверке. Нарушения выявлены почти в каждом втором торговом объекте. Среди наиболее распространенных нарушений отмечаются: превышение предельных торговых надбавок, нарушения санитарно-гигиенических норм, продажа просроченных товаров, несоблюдение ассортиментных перечней, а также факты превышения цен.

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Витебская область завышение цен
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