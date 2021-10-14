Расслабляться рано: в Минске усилили масочные рейды

С 14 октября в автобусах, троллейбусах и трамваях Минска начали проводить масочные рейды. На всех маршрутах задействовано около 300 ревизоров.

Первым проводить «масочные рейды» начал Минский метрополитен. Инспекторы службы безопасности столичной подземки пока только смотрят за соблюдением эпидрежима, нарушителей не штрафуют.

Напомним, что С 9 октября в Беларуси ужесточен масочный режим: носить средства индивидуальной защиты следует во всех общественных местах. Ранее эта мера носила рекомендательный характер, сейчас — обязательный.