Жителя Полоцка посадили за прошлогодние репосты с сайтов, когда они еще не были названы «экстремистскими»

Однако суд признал мужчину виновным в «распространении информационных продуктов, содержащих призывы к экстремистской деятельности» (статья 19.11). Об этом пишет «Витебская весна» со ссылкой на адвоката Геннадия Берденева.

5 октября в Полоцком суде будет рассмотрено еще одно дело по той же административной статье.