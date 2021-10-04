Жителя Полоцка посадили за прошлогодние репосты с сайтов, когда они еще не были названы «экстремистскими»

Полоцкий бизнесмен Геннадий Берденев был арестован на 10 суток за репосты в социальной сети «Одноклассники» новостей Tut.by, сделанные еще в 2020 году, когда сайт не был назван властями «экстремистским».
Однако суд признал мужчину виновным в «распространении информационных продуктов, содержащих призывы к экстремистской деятельности» (статья 19.11). Об этом пишет «Витебская весна» со ссылкой на адвоката Геннадия Берденева.
5 октября в Полоцком суде будет рассмотрено еще одно дело по той же административной статье.
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