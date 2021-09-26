В Новополоцкой горбольнице осталось 28 свободных мест для пациентов с COVID-19 и только 12 коек в реанимации

Главный врач центральной городской больницы Новополоцка Ирина Шеменкова прокомментировала информацию о том, что в городе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Ее слова приводит «Сельская газета».

Главный врач заявила, что 80%, выделенных для лечения коронавирусных пациентов, уже занято. При этом она заверила, что не наблюдает дефицита мест.

По ее словам, сегодня (по состоянию на 24 сентября) занято 112 мест из 140. Из чего Ирина Шеменкова сделала вывод, что «обеспеченность местами превышает необходимость«. Однако же приближается холодное время года, период лавинообразного роста респираторных заболеваний, а на 100-тысячный Новополоцк имеется только 28 мест для пациентов с коронавирусом. В реанимационном отделении для больных этой инфекцией отведено только 12 коек.

При этом главный врач уверяет общественность, что «мест в медучреждении достаточно«.

При этом Ирина Шеменкова подтверждает информацию других источников о том, что медперсонала уже не хватает. По ее словам, «дополнительный медперсонал привлекается из отделений, которые временно сокращены».

Конкретных цифр заболеваемости в городе и количества пациентов с ковидом в реанимации в тексте не приводится.