В Новополоцке всплеск заболеваемости COVID-19: не хватает врачей и коек

Рост инфекций COVID-19 в Новополоцке вызвал острую нехватку медицинского персонала

Ситуация в области напряженная: больницы снова перепрофилируют под лечение COVID-19, для пациентов организуют дополнительные койки, пишет gorod214.by.

Согласно официальным данным, за последнюю неделю число заболевших коронавирусом на Витебщине выросло на 57%, острыми респираторными инфекциями — на 50%. Заболевают в равной степени как взрослые, так и дети. Кроме этого, специалисты отмечают увеличение количества пациентов с пневмонией — на 32%. В медицинских учреждениях области постепенно сворачивают оказание плановой помощи.

Врач Новополоцкой больницы, который работает непосредственно с «ковидными» пациентами, пояснил, что в городе отмечается большой поток заболевших. Сейчас уже несколько отделений работают «на ковид». В реанимационном отделении для больных коронавирусной инфекцией отведено 12 коек. Специалист отметил, что пациенты меняются очень часто и, к сожалению, не потому, что выздоравливают. «Ничего хорошего», — добавил врач.

Кроме этого, в Новополоцке врачи говорят о нехватке медицинского персонала. Медики поясняют, что доплата за работу с «ковидными» пациентами пока существует, однако система построена таким образом: если сегодня был контакт с COVID-19, то конкретно за этот день доплачивают. Раньше было по-другому: если врач ⅔ месяца контактировал с больными коронавирусной инфекцией, то заработная плата за весь месяц рассчитывалась по «ковидному» коэффициенту.