Светлана Тихановская собирает беларусов мира на конференции в Вильнюсе

Офис Светланы Тихановской проводит двухдневную «Конференцию беларусов мира» в Вильнюсе 24-25 сентября.

В мероприятии примут участие беларусы из 27 стран мира. Своим видением будущего Беларуси поделятся представители 40 беларуских организаций.

Представители беларуского гражданского общества обсудят совместные планы. Будут обсуждаться вопросы координации действий различных организаций и инициатив демократических сил.

Основные цели конференции — разработать приоритеты и стратегию развития беларуской диаспоры, создать механизм координации между офисом Тихановской и диаспорами в разных странах мира, разработать проекты и план работы до конца текущего года.

Конференция пройдет в офлайн и онлайн форматах, а на сайте самой конференции представлена программа мероприятия и перечень основных вопросов.