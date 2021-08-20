Витебская губернская милиция отметила свое 103-летие

В Управлении внутренних дел Витебского облисполкома отпраздновали 103-ю годовщину Витебской губернской милиции. Об этом сообщили в пресс-службе губернской милиции.

Провинциальный корпортивный праздник прошел торжественно и помпезно, с духовым оркестром.

Начальник УВД полковник милиции Андрей Любимов, заместители начальника, руководители подразделений Управления возложили цветы к памятному знаку сотрудникам внутрениих войск, НКВД и милиции. Для этого прилегающая к зданию УВД территория была оцеплена силовиками, верочтно, чтобы на церемонию не проникли жители Витебска. «Доблестные» испугались простых горожан? Странно, ведь гражданского общество Витебска растоптано их сапогами. После репрессий 2020-2021 годов ни о каких организованных протестах сегодня речи идти не может. Общество запугано и обескровлено. Да и какой политический смысл для оппозиционных сил мешать губернской милиции Витебска проводить свой корпоратив? Чтобы что?

Продолжилось мероприятие в актовом зале Управления. Там, в безопасном удалении от жителей города собрали только своих, только избранных. В числе гостей — бывший начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома генерал-майор милиции в отставке Валерий Степанович Городенко.

Витебские милицейские начальники также отчитались о выполнении поставленных задач перед официальным представителем МВД Российской Федерации в Республике Беларусь полковником полиции Антоном Ивановичем Александровым. Много лет этот иностранный гражданин курирует работу МВД Беларуси, присутствует на многих закрытых мероприятиях силовиков. Независимые журналисты и представители гражданского общества туда не допускаются. А зачем? Перед кем им отчитываться, перед обществом?!

Главное для людей с криминальным мышлением — заслужить милость своего босса, который непосредственно раздает блага и карает. Братва всегда живет по понятиям, по тем антиобщественным «законам» дикой стаи, которые способна понять. Другие законы для них не существуют.

Лишь люди, имеющие часть и достоинство, способны бороться с проявлениями государственного бандитизма и терроризма, системной коррупцией, антинациональным сговором группы лиц, силовым захватом власти, попранием прав и свобод беларуского народа.

Губернские менты сегодня могут расслабиться: хозяин добрый, насиловать не будет. Даст медальку за геноцид, нальет водки.