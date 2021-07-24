Минюст потребовал закрыть БАЖ. Там ответили

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Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Там утверждают, что «выявили» повторное нарушение законодательства со стороны объединения журналистов.

В пресс-службе Минюста рассказали, что БАЖ было вынесено письменное предупреждение о нарушениях, и что их необходимо устранить. Но «в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо», — написали в сообщении.

По их информации, БАЖ не принял мер и повторно нарушил закон. Поэтому Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации ассоциации.

В начале сообщения пресс-служба поставила тэг «Закон един для всех».

В БАЖ заявили, что предупреждение они получили в начале июля текущего года, незадолго до «разгрома офиса» организации силовиками. Тогда возник вопрос по поводу договоров на юридические адреса некоторых филиалов республиканской организации журналистов.

В БАЖ напомнили, что в офис организации 14 июля пришли силовики. Офис БАЖ был «разгромлен и опечатан МВД», отметили в организации. Руководство БАЖ проинформировало Минюст Беларуси о том, что не имеет доступа к своим документам и печати организации. Таким образом, осуществление предписания Минюста невозможно выполнить.

«Мы даже не знаем, какие вещи были вывезены из офиса БАЖ», — рассказали в независимой организации беларуских журналистов.

Напомним, что недавно стартовала очередная волна «зачистки» информационного поля Беларуси. Многие ведущие сайты были закрыты. Первая волна репрессий против независимых СМИ стартовала в августе 2020 года сразу после выборов президента Беларуси. Издание «Витебский Курьер» и десятки других сайтов независимых СМИ были запрещены в Беларуси без объяснения причин. Санкции продолжаются по сей день.

90 обысков прошло у правозащитников, в независимых профсоюзах и негосударственных СМИ. Искали склады с деньгами оппозиции?

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