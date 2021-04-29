В Витебске право аренды пяти квадратных метров земли продано в 490 раз дороже стартовой цены

Недавно в Витебске состоялся аукцион по продаже права аренды площадки под киоск по продаже горячих напитков возле памятника князю Витебскому и Великому князю Литовскому Альгерду (Ольгерду).



В итоге право аренды было продано почти за 10,4 тысяч рублей, что в 490 раз дороже первоначальной стоимости. В состав лота вошло право круглогодичной аренды участка городской территории, расположенного в историческом центре Витебска около памятника князю Альгерду площадью пять квадратных метров.

В аукционе принимали участие два участника. Победитель определился на 65 шаге аукциона. Лот стал самым дорогостоящим среди торгов по продаже прав аренды площадок для размещения объектов нестационарной торговли и общественного питания, организованных Витебским горисполкомом за текущий год.