В Витебске право аренды пяти квадратных метров земли продано в 490 раз дороже стартовой цены

Фото Светланы Васильевой
Бизнес
Опубликовано

Недавно в Витебске состоялся аукцион по продаже права аренды площадки под киоск по продаже горячих напитков возле памятника князю Витебскому и Великому князю Литовскому Альгерду (Ольгерду).

В итоге право аренды было продано почти за 10,4 тысяч рублей, что в 490 раз дороже первоначальной стоимости. В состав лота вошло право круглогодичной аренды участка городской территории, расположенного в историческом центре Витебска около памятника князю Альгерду площадью пять квадратных метров.

В аукционе принимали участие два участника. Победитель определился на 65 шаге аукциона. Лот стал самым дорогостоящим среди торгов по продаже прав аренды площадок для размещения объектов нестационарной торговли и общественного питания, организованных Витебским горисполкомом за текущий год.

4 противоречивых факта про Ольгерда

История витебского памятника Ольгерду

Пасха: Что можно и нужно, а что категорически запрещено

Пасха: что можно, а что нельзя

Как правильно разговляться после Великого поста

«Христос воскрес и двери рая отверзлись праведным душам». Как праздновали Пасху в СССР

Можно ли заниматься сексом в пост? Комментарий священнослужителя

Три легенды, почему на Пасху принято красить яйца

Альгерд ольгерд
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Орше в своем кабинете застрелился подполковник милиции
В Оршанском РОВД произошла трагедия. Примерно в 12
038
Завышение цен в буфетах и кафе системы здравоохранения Витебской области выявил КГК
Сотрудники Комитета государственного контроля Витебской
013
Мужчина в Витебске «кинул» 17 товариществ собственников
Мужчина в Витебске «кинул» 17 товариществ собственников.
017
Крупнейшая с начала года партия мефедрона изъята в Витебске
Из мелкого закладчика до оптовика – такой преступный
012
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)