На фасаде здания №12, корпус 2, на улице Воинов-интернационалистов в Витебске появился уникальный граффити, которое, по заявлениям его создателей, способно улучшать качество окружающего воздуха. Картина изображает варяга на берегу реки Двины, который перед своим путешествием бросает монету, определяя свою судьбу.

Монета, ставшая объектом азарта для варяга, символизирует испытание судьбы. Интересно, что данное творение было спонсировано онлайн-казино “Betera”. Художники Евгений Сосюра и Сергей Рысаков совместно с командой “Urban Myths” внимательно изучили исторические артефакты, чтобы максимально достоверно изобразить образ варяга, его оружие и одежду.

В процессе создания этого граффити использовалась специальная краска, содержащая диоксид титана, который, по словам авторов, способствует фотокаталитической реакции, улучшающей качество воздуха. Такие технологии широко применяются для самоочищающихся поверхностей, однако их способность очищать воздух от органических загрязнений требует дополнительной оценки.

Этот уникальный “эко-рисунок” занимает всю площадь стены десятиэтажного дома и, вероятно, привлечет внимание горожан к легендарной истории Витебска и временам “пути из варяг в греки”.