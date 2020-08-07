Станцию обезжелезивания и обновленный памятник открыли в Лепельском районе

В Лепельском районе сегодня торжественно открыли станцию обезжелезивания воды и обновленный памятник подпольщикам и партизанам 1941-1944 годов, сообщает БелТА.

Станция обезжелезивания для жителей деревни Горки — важный объект. Председатель райисполкома Михаил Киселевич отметил, что ее возвели буквально за два месяца. Финансировались работы за счет бюджета, стоимость объекта составила более Br200 тыс.

«Это десятая станция обезжелезивания в районе, построена в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». До конца года планируем ввести еще одну — в Матырино», — сказал председатель райисполкома.

В Лепеле открыли также после реконструкции обновленный памятник подпольщикам и партизанам. Лепельщина считается партизанским краем: в районе в годы Великой Отечественной войны действовало около 40 подпольных групп и большое количество партизан. Изучение тех событий, поддержание в порядке захоронений и мемориалов — важная часть в сохранении исторической памяти жителей района.