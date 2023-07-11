В июле отремонтируют асфальт на четырех витебских улицах

До конца июля на четырех улицах Витебска должны отремонтировать асфальтобетонное покрытие. Самый большой объем работ предусмотрен на улице Путна, где предстоит привести в порядок 6075 квадратных метров проезжей части. Договор на эти работы заключен с «Витебскавтодором», цена вопроса — 103 182 рубля 32 копейки.

На Коммунистической улице предстоит заменить 4400 квадратных метров покрытия проезжей части. Здесь ремонт будет делать дорожно-строительное управление №45, договор заключен на 158 488 рублей 12 копеек.

Еще 1100 квадратных метров проезжей части отремонтируют на улице 70-летия Витебской области. Подряд на эти работы получил снова «Витебскавтодор», его стоимость — 35 797 рублей 54 копейки.

На улице Горовца ремонту подвергнут ровно 1000 квадратных метров проезжей части. Работы проведет дорожно-строительное управление №45, их стоимость составит 34 206 рублей 24 копейки.

Как видим, в июле в Витебске должны поменять 12 575 квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорожно-уличной сети, общая стоимость работ составит 331 674 рубля 22 копейки.

Таким образом, в среднем квадрат асфальта обойдется городскому бюджету в 27 рублей 38 копеек.