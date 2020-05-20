За прошлую неделю выявлено 18 случаев браконьерства в Беларуси

В большинстве регионов Беларуси все еще установлен нерестовый запрет на лов рыбы, охота также существенно ограничена. Это не удивительно, ведь весна – время размножения для большинства видов. Незаконная добыча животных в этот период чревата для браконьеров серьезными расходами. Вред за нерестящуюся рыбу считается по тройным таксам, а при добыче беременной самки зверя охотник заплатит за каждого нерожденного детеныша, как за взрослую особь. Многих нарушителей это останавливает. Но для некоторых риск и нажива сильнее страха и гуманного отношения к природе. Чтобы не попасться на браконьерстве, они проявляют редкую изобретательность, сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Зная, что в период нерестового запрета нельзя пользоваться лодкой и судно на воде сразу привлечет внимание, житель Браслава изобрел свой способ передвижения по местным водоемам. На озере Неспиш мужчина нащупал мели между заросшими тростником островами и проложил тропу на полкилометра вглубь водоема. Там он установил мерёжу для незаконной добычи рыбы.

Вечером 15 мая рыбак-нелегал приехал на озеро, достал из зарослей спрятанный накануне рюкзак с рыбацким костюмом и вброд отправился проверять установленную снасть. В мерёже к тому времени оказалось два увесистых килограммовых угря и еще 16 особей другой рыбы. Нарушитель не догадывался, что за ним наблюдают инспекторы, его задержали с поличным. По этому факту уже возбуждено уголовное дело, причиненный природе вред оценен более, чем в 7 тысяч рублей. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

В охотничьем промысле весной и летом – почти полное затишье, ведь в это время звери вынашивают и растят потомство. Тем не менее, находятся желающие выстрелить в беременную самку. 17 мая в охотугодьях Пружанского района госинспекторы задержали брестчанина, который подстрелил косулю, как оказалось с двумя эмбрионами.

Мужчина является охотником и имеет зарегистрированное ружье, но для незаконного промысла приобрел нелегальное оружие и отправился с ним на военный полигон. Там он добыл и разделал животное. Когда браконьер возвращался с добычей к машине, его заметили инспекторы. Попытка спастись бегством не удалась. Охотника-нелегала привлекут к уголовной ответственности, причиненный им вред оценен в 9,7 тысячи рублей.