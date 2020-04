Харитонов запустил челлендж «Смой коронавирус ледяной водой».

View this post on Instagram

Смой коронавирус ледяной водой!!! Только вперёд!!! @bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #коронавирус #coronavirusitaly #corona #coronavirusitalianews #хабаровск#екатеринбург#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2020