Чемпион World Total Kombat Federation (WTKF) в супертяжелом весе Сергей Харитонов запустил челлендж «смой коронавирус ледяной водой».

Знаменитый российский боец ММА предложил свой способ борьбы с коронавирусом.

«Друзья, всем привет. Запускаем новый челлендж «смой коронавирус ледяной водой». Он заключается в том, чтобы каждый вылил на себя таз с ледяной водой или окунулся в холодном водоеме. После провести свою коронную серию и выкрикнуть девиз «Вперед и ни шагу назад». Передаю челлендж всем друзьям и людям, занимающимся единоборствами», — сказал Харитонов на видео, опубликованном в инстаграме.