Чемпион World Total Kombat Federation (WTKF) в супертяжелом весе Сергей Харитонов запустил челлендж «смой коронавирус ледяной водой».
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«Друзья, всем привет. Запускаем новый челлендж «смой коронавирус ледяной водой». Он заключается в том, чтобы каждый вылил на себя таз с ледяной водой или окунулся в холодном водоеме. После провести свою коронную серию и выкрикнуть девиз «Вперед и ни шагу назад». Передаю челлендж всем друзьям и людям, занимающимся единоборствами», — сказал Харитонов на видео, опубликованном в инстаграме.
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В своем последнем бою Харитонов стал чемпионом мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 кг., победив бразильца Фернандо Родригеса. Поединок состоялся 23 февраля 2020 года в Витебске.
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