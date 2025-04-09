Определено расписание четвертьфинальной серии между минским «Динамо» и «Трактором»

Минское «Динамо» впервые за долгое время пробилось во второй раунд Кубка Гагарина. Следующий соперник уже известен – минчанам предстоит провести серию против лидера Восточной конференции челябинского «Трактора». Актуальные котировки уже представлены на сайте бк Betcity Kz, почитать отзывы о работе данного сервиса можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Обе команды прошли непростой путь в первом раунде плей-офф. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали победу над московским ЦСКА в шести матчах, а челябинский клуб с таким же результатом 4:2 одолел владивостокский «Адмирал». По итогам регулярного чемпионата «Трактор» заработал преимущество домашней площадки благодаря более высокому рейтингу.

Первые два матча серии пройдут в Челябинске 12 и 14 апреля в 14:00 и 17:00 соответственно. Затем противостояние переместится в Минск, где 16 и 18 апреля команды сыграют в 19:30. В случае необходимости пятая игра состоится 20 апреля в Челябинске (14:00), шестая – 22 апреля в Минске (19:30), а решающий седьмой матч запланирован на 24 апреля в Челябинске (17:00).

Интересно отметить, что в текущем сезоне команды встречались дважды и обменялись гостевыми победами. За всю 17-летнюю историю выступлений в КХЛ соперники провели между собой 34 матча, одержав по 17 побед каждый, что добавляет особой интриги предстоящей серии.