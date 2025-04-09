«Минчанка» завершила выступление в Кубке России после поражения от краснодарского «Динамо»

Единственный представитель Беларуси в Кубке России по волейболу среди женщин «Минчанка» досрочно завершил борьбу за трофей. Успешно проведя предварительный этап, одержав 4 победы, команда из Минска не смогла справиться с сопротивлением краснодарского «Динамо». Несмотря на вылет коллектива из Беларуси в этом турнире пройдет еще несколько интересных событий, на которые можно заключить бесплатное пари, использовав бонусы Балтбет на сайте «РБ».

Путь столичной команды в турнире начался успешно на предварительном этапе в Красноярске, где они соревновались с командами, занявшими места с 9-го по 14-е в регулярном чемпионате Суперлиги. «Минчанка» впечатляюще провела отборочный этап, одержав четыре победы в пяти матчах и заняв первое место в группе.

Однако в плей-офф белорусская команда столкнулась с более серьезным испытанием в лице краснодарского «Динамо», занявшего восьмое место в регулярном сезоне. После домашнего поражения 2 апреля, сегодняшний матч в Краснодаре также завершился в пользу хозяек площадки со счетом 21:25, 23:25, 16:25. Лучшим достижением «Минчанки» в Кубке России остается выход в четвертьфинал в 2023 году.

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