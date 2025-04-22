Шарангович отметился результативной передачей в заключительном матче сезона

Ранним утром 18 апреля 2025 года хоккейный клуб «Калгари», в составе которого выступает Егор Шарангович, встречался с «Лос-Анджелесом» в матче заключительного тура регулярного первенства. Для обеих команд этот поединок не имел турнирного значения, но белорусский хоккеист все же смог улучшить свою личную статистику по итогам этой встречи. Его «Калгари» завершает сезон, но поклонникам хоккея из Беларуси еще предстоит следить за путем «Вашингтона» с Протасом в составе. Актуальные бонусы балтбет уже готовы для активации для бесплатного пари на грядущие матчи столичного клуба против «Монреаля».

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович, выступавший на левом фланге третьего звена, отметился результативной передачей. На 28-й минуте матча он стал одним из ассистентов при взятии ворот Назема Кадри, что позволило открыть счет в игре.

В этом матче Шарангович провел на льду 15 минут 21 секунду, продемонстрировав разностороннюю игру: помимо голевой передачи, он нанес один бросок по воротам, заблокировал одну атаку соперника и совершил один перехват. При этом форвард допустил две потери шайбы, а его показатель полезности в матче составил «0».

По итогам регулярного сезона белорусский нападающий провел 73 матча, в которых набрал 32 очка (17 голов и 15 передач). Несмотря на личный вклад игрока, «Калгари» с 96 очками в 82 играх занял лишь девятое место в Западной конференции и третий сезон подряд не смог пробиться в плей-офф.