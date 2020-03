Шорт-лист фоторабот, представленных на конкурс «Витебского Курьера»

View this post on Instagram

Тенистая аллея. Начало августа 2019 г.в дендрологическом саду имени Гомзы (д. Ореховно, Глубокский район), второго по величине и видовому разнообразию в Беларуси после минского Центрального ботанического сада. Автор Ann Priadko. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk