Шорт-лист фоторабот, представленных на конкурс «Витебского Курьера»

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Конкурс, Краеведение, Культура, Редакция

Издание «Витебский Курьер» завершает фотоконкурс «Моя Витебщина».

Мы выкладываем фотографии, которые вошли в шорт-лист. Из них в ближайшее время будут выбраны лучшие.

Уже совсем скоро мы подведем результаты конкурса.

Подписывайтесь на инстаграм «Витебского Курьера».

Голосуйте за понравившиеся фото, это важно для участников конкурса!

 

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