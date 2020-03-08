Шорт-лист фоторабот, представленных на конкурс «Витебского Курьера»

Издание «Витебский Курьер» завершает фотоконкурс «Моя Витебщина».
Мы выкладываем фотографии, которые вошли в шорт-лист. Из них в ближайшее время будут выбраны лучшие.
Уже совсем скоро мы подведем результаты конкурса.
Подписывайтесь на инстаграм «Витебского Курьера».
Голосуйте за понравившиеся фото, это важно для участников конкурса!
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Обычное утро в Витебске. Автор Вячеслав Побединский. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Зимний лес на витебщине. Автор Вячеслав Побединский. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Задумчивый Витебск. Автор Вячеслав Побединский. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Кировский мост в Витебске. Автор Вячеслав Побединский. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Вечерний Витебск. Автор Вячеслав Побединский. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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История Витебщины. Автор Марецкий Александр. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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История Витебщины. Автор Марецкий Александр. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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История Витебщины. Автор Марецкий Александр. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Залучье. Автор Румянцев Алексей. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Дорога на встречу осени. Автор Румянцев Алексей. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Указатель осени. Автор Румянцев Алексей. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Вид на п. Лужесно. Автор Румянцев Алексей. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Тенистая аллея. Начало августа 2019 г.в дендрологическом саду имени Гомзы (д. Ореховно, Глубокский район), второго по величине и видовому разнообразию в Беларуси после минского Центрального ботанического сада. Автор Ann Priadko. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Черношейная поганка. Рыбхозные пруды, д. Старые Лавки, Чашникского р-на Фото: Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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:Кощеев Виталий Грация большой белой цапли. оз. Лукомское, Чашникского р-на, о-в Рыбный #МояВитебщина#ВитебскийКурьер#Витебск#Vitebsk
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Кощеев Виталий Любопытство лисят. д. Дудари, Чашникского р-на #МояВитебщина#ВитебскийКурьер#Витебск#Vitebsk
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Воробьиный сыч у занятого дупла. д. Болюто, Чашникского р-на. Фото: Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Обустроил гнездо. Большой баклан. Оз. Лукомское, Чашникского р-на, о-в Рыбный. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Зимородок на ноябрьском солнце. р. Югна, д. Старые Лавки, Чашникского р-на. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Вылупление птенца серебристой чайки. оз. Лукомское, Чашникского р-на, Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Оляпка – редкий зимний гость. р. Ула, г. Лепель. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Песчанка в поисках пищи. Пляж г. Новолукомля, оз.Лукомское. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Скрытный коростель! д. Белая Церковь, Чашникского р-на. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Гроза мышей – обыкновенный канюк! д. Старый Лукомль, Чашникского р-на. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk