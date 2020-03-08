Шорт-лист фоторабот, представленных на конкурс «Витебского Курьера»

Издание «Витебский Курьер» завершает фотоконкурс «Моя Витебщина».

Мы выкладываем фотографии, которые вошли в шорт-лист. Из них в ближайшее время будут выбраны лучшие.

Уже совсем скоро мы подведем результаты конкурса.

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Голосуйте за понравившиеся фото, это важно для участников конкурса!

View this post on Instagram A post shared by Витебский Курьер (@news_belarus) on Feb 3, 2020 at 5:45am PST

View this post on Instagram A post shared by Витебский Курьер (@news_belarus) on Feb 3, 2020 at 5:45am PST

View this post on Instagram A post shared by Витебский Курьер (@news_belarus) on Feb 3, 2020 at 5:46am PST

View this post on Instagram A post shared by Витебский Курьер (@news_belarus) on Feb 3, 2020 at 5:48am PST

View this post on Instagram A post shared by Витебский Курьер (@news_belarus) on Feb 3, 2020 at 5:49am PST

View this post on Instagram A post shared by Витебский Курьер (@news_belarus) on Feb 3, 2020 at 5:49am PST