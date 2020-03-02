Столкновение фуры и молоковоза в Оршанском районе, есть пострадавшие

Столкновение двух тяжелогрузных автомобилей произошло 29 февраля в Оршанском районе, пострадал один из водителей.
Авария произошла 29 февраля около полуночи на 147 км автодороги «Витебск-Гомель-Граница Украины» вблизи деревни Высокое Оршанского района. Автопоезд «Mercedes-Benz», которым управлял 50-летний водитель, врезался в стоящую на полосе движения и обозначенную знаком аварийной остановки автоцистерну молоковоза «МАЗ».
В результате столкновения, насколько можно судить по фото, кабину «Mercedes» практически полностью смяло. Его водитель получил травмы, и его госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом информирует ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.
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